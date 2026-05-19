19 мая в консерватории имени Собинова губернатор Роман Бусаргин вручил Губернаторские премии 75 одарённым школьникам и студентам. Среди награждённых — шесть лауреатов именных стипендий в память о выдающихся деятелях культуры региона.

В большом зале Саратовской консерватории состоялась церемония вручения Губернаторских премий одарённым школьникам и студентам. В этом году присуждено 75 стипендий, из них шесть — именные: в память об Олеге Янковском, Сергее Бендицком, Владимире Фомичеве, Иване Паницком, Станиславе Адашевском и Владимире Тевлине.

Награды получили юные музыканты, вокалисты, художники, танцоры, а также представители театрального и циркового искусства. Всего на конкурс поступило 214 заявок из разных районов области. Губернатор отметил, что почти половина победителей — из муниципальных районов, что доказывает: талант не зависит от географии.

«Каждый из вас необыкновенно одарён и искренне увлечён своим делом. Продолжайте развиваться и никогда не останавливайтесь», — обратился к ребятам Роман Бусаргин. Помимо денежного поощрения, стипендиаты смогут отправиться в образовательные поездки по крупнейшим городам России. В этом году для них запланирована поездка в Москву.