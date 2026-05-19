В Татищевском районе пропал 62-летний мужчина

В Саратовской области продолжаются поиски 62-летнего Сергея Плотникова из села Широкого Татищевского района. По данным отряда «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома 16 мая и перестал выходить на связь. Рост пропавшего — 170 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-голубые.

В день исчезновения на нем была синяя футболка, зеленые штаны и черные галоши. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея Плотникова, просят немедленно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Любая информация может быть важна.

Волонтеры объявили сбор добровольцев на поиски. Желающих помочь ждут 19 мая в 20:00 на улице Ленина в селе Широком. «Форма одежды: лес», — предупредили активисты. Выход в лесную местность требует соответствующей экипировки.