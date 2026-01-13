Роман Бусаргин встретился с новым главой Красноармейского района

Планы по развитию Красноармейского района губернатор Роман Бусаргин обсудил на встрече с главой муниципалитета Александром Бурмаком.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным, запланирован капитальный ремонт Центральной детской библиотеки. По федеральному проекту «Культура малой Родины» будет проведен текущий ремонт сельского клуба ст. Карамыш, а также приобретено музыкальное оборудование для Каменского, Луганского, Карамышевского домов культуры и сельского клуба ст. Карамыш.

По региональным программам в 2026-м планируется отремонтировать учреждения образования, спортивный зал в школе и оснастить два школьных музея. В этих учреждениях в общей сложности обучаются порядка 1200 детей. Кроме того, работы будут проведены в Высоковском доме культуры.

В рамках субсидии из расчета 3000 рублей на каждого сельского жителя будет проведен ремонт дорог в 9 муниципальных образованиях: Сплавнухинское, Карамышское, Высоковское, Россошанское, Гвардейское, Нижнебанновское, Рогаткинское, Золотовское, Луганское.

Уделяется внимание кадровому обеспечению социальных учреждений района. Так, по программам «Земский учитель» и «Земский доктор» в 2025 году были трудоустроены 6 человек. Ведется работа и по набору на целевое обучение. В 2026 году квота для педагогов составит 4 места.

«В этом году на территории района будет продолжена реализация мероприятий в рамках региональных программ развития. Главная задача руководства муниципалитета — держать на контроле все процессы. К работам необходимо будет приступить сразу же, как только позволят погодные условия. Поэтому все конкурсные процедуры должны быть проведены максимально оперативно», — отметил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева