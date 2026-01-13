Саратовцы стали чаще покупать средства от простуды

В Саратове выросли продажи лекарств от простуды, а также — антибиотиков.
Сервис Megapteka.ru опубликовал декабрьский выпуск своего аналитического обзора аптечного рынка России. Исследование включает анализ цен, динамику продаж по категориям и сравнительную стоимость «аптечной корзины» в крупных городах.
По данным аналитиков, в декабре в Саратове общий объём аптечных продаж увеличился примерно на 23%.
Наибольший рост спроса показали две категории:
Препараты для лечения простуды (+121%).
Антибактериальные средства (+42%).
При этом в отдельных терапевтических категориях в городе было зафиксировано снижение цен. Параллельно в Саратове сократился спрос на лекарства, влияющие на нервную систему.
