Роман Бусаргин встретился с руководителем Приволжской железной дороги

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с руководителем Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обсуждались итоги работы компании в 2025 году и планы на будущее.

В рамках инвестиционной программы на развитие железнодорожной инфраструктуры и техники в Саратовской области было направлено свыше 16,4 млрд рублей. Это в том числе проекты по возведению нового вокзала в Саратове и строительству западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги.

ПривЖД также уделяется особое внимание благотворительным проектам, в том числе поддержке участников специальной военной операции. По иницитиве компании в зону СВО было направлено более 94 тонн гуманитарной помощи.

Еще одно направление — развитие внутреннего туризма. С начала 2025 года более 42 тысяч человек стали участниками различных проектов железнодорожников. Речь в том числе идет о поездах дальнего следования из Саратова в Казань, Нижний Новогород, Тулу, Йошкар-Олу и другие города. В планах на следующий год — продолжение организации туров выходного дня из Волгограда в Саратов на пригородных поездах.

Кроме того, планируется обновить подвижной состав фирменного поезда №9/10 сообщением Саратов — Москва.

«Приволжская железная дорога остается одним из надежных партнеров правительства Саратовской области. Компания активно участвует в социально-экономическом развитии региона: модернизирует инфраструктуру, повышает качество перевозок, реализует важные проекты. Уверен, что тесное взаимодействие по всем направлениям продолжится и в следующем году. Отдельные слова благодарности за реализацию различных благотворительных проектов и активную вовлеченность в поддержку наших участников СВО и их семей», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева