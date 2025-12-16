«Рождённые сердцем»: в Энгельсе 19 декабря пройдёт форум приёмных семей

В эфире программы «Женский взгляд» председатель региональной общественной организации «Ассоциация приёмных семей Саратовской области» Елена Кичаева рассказала о форуме «Рождённые сердцем».

Мероприятие пройдет 19 декабря в Энгельсе в ДК «Ударник»

По словам Кичаевой, форум станет площадкой поддержки и признания семей, взявших детей на воспитание, а также важным общественным событием, направленным на изменение отношения к приёмному родительству.

«Каждый ребёнок, который воспитывается в приёмной семье, он действительно рождён сердцем. И нам важно, чтобы общество это понимало и принимало», — подчеркнула Кичаева.

Мероприятие объединит приёмных родителей, общественных деятелей, представителей власти и специалистов, работающих с замещающими семьями. В рамках форума запланировано чествование лучших приёмных семей Саратовской области и Поволжья.

Одним из ключевых событий станет вручение медали, разработанной Ассоциацией приёмных семей, которая будет вручаться впервые в регионе.

Елена Кичаева отметила, что форум «Рождённые сердцем» вырос из общественной инициативы и получил поддержку Общественной палаты и профильных специалистов. В перспективе планируется выход с предложением утвердить День «Рождённых сердцем» на региональном уровне.

Подготовила Ольга Сергеева