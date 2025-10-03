Роман Бусаргин встретится с участниками СВО

В предстоящую субботу, 4 октября, губернатор Саратовской области проведет личный прием участников СВО и их семей.

Записаться можно сегодня, 3 октября, до 17:00 в управлении по работе с обращениями граждан правительства. Об этом Роман Бусаргин написал в соцсетях.

Для звонков доступны следующие номера:

— основной: 21-08-31;

— дополнительный: 21-00-15.

Кроме того, обратиться в управление можно лично (г. Саратов, улица Московская, д. 72 стр. 6).

Также в субботу личные приемы проведут все главы муниципальных районов.

Наталья Мерайеф