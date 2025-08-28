В лесу под Саратовом спасатели нашли двух взрослых и ребенка

В Марксовском районе Саратовской области проведена успешная поисково-спасательная операция.

Согласно информации от управления региональной безопасности, сигнал о пропаже людей поступил сегодня в 17:50 — в лесном массиве на автомобиле заблудились два взрослых и ребенок двух лет.

Совместная группа, состоящая из сотрудников областной аварийно-спасательной службы и правоохранительных органов, оперативно локализовала местонахождение граждан и организовала их эвакуацию из лесной зоны.

По предварительным данным, состояние здоровья спасенных не вызывает опасений, необходимости в оказании экстренной медицинской помощи не возникло.