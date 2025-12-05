Роман Бусаргин высказался о реконструкции трамвая: «Работы идут по плану»

На участке модернизации трамвайного маршрута № 3 в Саратове развернуты активные строительные работы.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, деятельность ведётся на отрезке от 6-й Дачной до Кировского депо, а также на разворотном кольце в районе Детского парка.

Подрядная организация «СП ТрансТоннельСтрой» существенно увеличила численность персонала на объекте. В настоящее время здесь задействовано более 360 рабочих и 84 единицы спецтехники. Все необходимые материалы доставлены на площадку, также размещены заказы на важнейшие элементы инфраструктуры — оборудование для тяговых подстанций и стрелочные переводы.

Для соблюдения сроков сдачи маршрута подрядчик обязан строго придерживаться утверждённых графиков. На данный момент работы идут в соответствии с планом. За ходом строительства осуществляется постоянный контроль со стороны регионального министерства транспорта для оперативного решения возникающих вопросов.

