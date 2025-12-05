Суд в Саратове вынес решение по Шихалову за 75 секунд

Саратовский областной суд рассмотрел апелляцию на продление ареста бывшего гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова до 23 декабря.

Судья Виталий Петлюра 4 декабря оставил жалобу без удовлетворения, приняв решение через 75 секунд после совещания. Об этом сообщает издание «Коммерсант — Средняя Волга».

Защита настаивала на изменении меры пресечения, указывая, что первоначальное обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 285.4 УК РФ) было прекращено в октябре из-за отсутствия состава преступления. После этого Шихалову предъявили новое обвинение по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но оставили в СИЗО.

Адвокат Татьяна Шилова заявила, что следствие нарушило процессуальные сроки, а сложность дела была преувеличена. Представитель прокуратуры Сергей Степанов возражал, утверждая, что подсудимый может скрыться.

Дело связано с договором аренды дизель-генераторной установки в 2021 году, который, по версии следствия, нанёс ущерб предприятию.

Напомним, Шихалова задержали в марте 2025 года в Москве, когда его уже согласовали на руководящую должность в Перми.

Ольга Сергеева