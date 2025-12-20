Власти Энгельса ликвидировали незаконный елочный базар

В Энгельсе Саратовской области в ходе рейда выявили незаконную торговлю новогодними деревьями.

Об этом сообщила районная администрация 19 декабря.

Стихийная точка работала на пересечении Волжского проспекта и улицы Лесокомбинатской. Нарушителя задержали, на него составлен административный протокол. Все ёлки изъяли.

«За подобную торговлю в неположенном месте предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей», – напомнили в администрации.

Работа по пресечению незаконной торговли ведется по поручению главы Энгельсского района Максима Леонова.

Ольга Сергеева