Саратовская область организует летний отдых для 24 тысяч детей

Министерство труда и социальной защиты региона направит 765 млн рублей на оздоровление детей в 2025 году. Особое внимание уделят ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям участников СВО и подопечным с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые направления программы:

100 детей из Сватовского района ЛНР отдохнут в центре «Лазурный» с 28 июня;

из Сватовского района ЛНР отдохнут в центре «Лазурный» с 28 июня; 1,5 тысячи детей военнослужащих получат бесплатные путевки;

детей военнослужащих получат бесплатные путевки; Многодетные семьи смогут вернуть до 50% стоимости самостоятельно приобретенных путевок;

стоимости самостоятельно приобретенных путевок; 12 тысяч подростков будут трудоустроены на летний период.

Локации отдыха:

🔹 Соцоздоровительный центр «Лазурный»

🔹 Балаковский центр «Семья» (с дневным пребыванием)

🔹 Базарно-Карабулакский центр соцобслуживания