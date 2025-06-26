Саратовская область организует летний отдых для 24 тысяч детей

Министерство труда и социальной защиты региона направит 765 млн рублей на оздоровление детей в 2025 году. Особое внимание уделят ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям участников СВО и подопечным с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые направления программы:
- 100 детей из Сватовского района ЛНР отдохнут в центре «Лазурный» с 28 июня;
- 1,5 тысячи детей военнослужащих получат бесплатные путевки;
- Многодетные семьи смогут вернуть до 50% стоимости самостоятельно приобретенных путевок;
- 12 тысяч подростков будут трудоустроены на летний период.
Локации отдыха:
🔹 Соцоздоровительный центр «Лазурный»
🔹 Балаковский центр «Семья» (с дневным пребыванием)
🔹 Базарно-Карабулакский центр соцобслуживания