В 2026 году около 10 тысяч студентов будут сдавать демонстрационный экзамен

В Саратовском архитектурно-строительном колледже состоялся круглый стол, посвящённый демонстрационному экзамену как механизм вовлечения работодателей в аттестационные процедуры.

Как сообщает областное министерство образования, мероприятие объединило представителей более 50 образовательных организаций и ключевых предприятий региона.

С 2026 года демонстрационный экзамен определён базовой формой государственной итоговой аттестации и будет проводиться по единым стандартам. В качестве экспертов работодатели будут оценивать компетенции выпускников в условиях реальной рабочей обстановки. В 2025 году аттестацию прошли более 8 тысяч студентов, в 2026-м планируется около 10 тысяч.

Кроме того, участники обсудили взаимодействие колледжей и бизнеса в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Спикеры поделились опытом привлечения экспертов от предприятий, организации материально-технической базы и совместного проведения экзаменов.

Подготовила Ольга Сергеева

нацпроектмолодёжьидети