Роман Грибов о непростой ситуации в микрорайоне «Авиатор»: Жадность — всякому горю начало!

Вице-спикер Саратовской областной Думы Роман Грибов (фракция «Единая Россия») прокомментировал ситуацию со стройкой многоквартирных домов в микрорайоне «Авиатор».

Депутат заксобрания призвал правоохранителей проверить законность продажи квартир в непостроенных домах.

«Непростая ситуация складывается в микрорайоне «Авиатор» Заводского района Саратова. Люди, неосмотрительно отдавшие свои деньги безответственным застройщикам, могут остаться ни с чем. Причиной этому является жадность и недобросовестность некоторых предпринимателей, получивших каким-то образом разрешение на строительство жилых домов. Причем, на тех участках, которые предусмотрены для улучшения дорожной инфраструктуры.

Транспортная проблема в микрорайоне стоит остро. К тому же, здесь отсутствуют необходимые социальные объекты. Сознательно переводить строящуюся школу на режим второй смены, заставлять семьи стоять в очередях в детские сады — преступление. О чем думали застройщики, которые собрали с людей деньги за несуществующие квартиры? О своих кошельках, и уж точно не о людях!

Совершенно правильное решение было принято губернатором Романом Бусаргиным — запретить строительство многоквартирных домов в этом районе. На сторону людей встал и депутат Государственной Думы Николай Панков, который подвергся информационной атаке, провокации очевидно организованной выгодополучателями этой стройки. Имена этих господ известны. И за это тоже придётся отвечать по закону! Саратовцы и, прежде всего, обманутые пайщики, должны знать — застройщики в свое время отказались от предлагаемого альтернативного земельного участка, занялись судебными разбирательствами. В результате — все суды проиграны, стройка прекращена, деньги людей непонятно где. Возможно, теперь сами строители окажутся на судебной скамье, и их схема будет признана мошеннической. Это должны решить правоохранители!» — подчеркнул Роман Грибов.