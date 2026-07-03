В Саратове закрыли временные автобусные маршруты 9А и 9Б в июле

Прекращено обслуживание автобусных маршрутов 9А и 9Б в Саратове.

С 3 июля 2026 года в городе были закрыты два временных автобусных маршрута — № 9А, который курсировал от 6-го квартала до бизнес-центра «Ковчег», и № 9Б, связывавший деловой центр «Навигатор» с БЦ «Ковчег».

Это решение связано с восстановлением движения трамвайных маршрутов № 3 и № 11 на новом участке от Кировского депо до кольца «Детский парк».

Открытие регулярного движения трамваев позволило устранить необходимость в дублирующих автобусных маршрутах. Трамвайный маршрут № 3 начал движение до Детского парка, что сделало автобусы неактуальными.

Освободившийся подвижной состав был перенаправлен на другие маршруты: № 2Д, № 53, № 73, а также на межмуниципальные рейсы между Саратовом и Энгельсом. Также возобновил работу автобусный маршрут № 73, который частично дублирует схему движения трамвая № 11 на оживленном отрезке пути от Геологического колледжа до Губернского рынка.

Ольга Сергеева