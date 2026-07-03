В выходные в Саратовской области воздух разогреется до +35 градусов

В регионе ожидается жара.

Синоптики прогнозируют в предстоящие выходные по территории Саратовской области переменную облачность без существенных осадков. Столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов тепла. Ветер будет дуть южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В самом Саратове погодные условия будут схожими: переменная облачность и отсутствие дождей. Температура воздуха в городе составит от +30 до +32 градусов при южном ветре около 3 м/с.

К слову, в низинах температура может опуститься до отметки +8 градусов.

Ольга Сергеева