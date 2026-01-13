Социальные работники помогают старшему поколению расчищать дворы от снега

Снежная зима в самом разгаре.

На расчистку дорог от заносов вышла тяжелая техника, а на территории, прилегающие к домам пожилых людей, – социальные работники.

Специалисты комплексных центров соцобслуживания населения Саратовской области помогают подопечным с уборкой снега. Социальные работники проводят расчистку возле домовладений, расчищают подходы к домам, сараям и погребам.

Так, акция «Чистые дорожки» прошла в Александрово-Гайском, Воскресенском, Калининском, Краснопартизанском, Питерском, Ровенском, Романовском и Ртищевском районах.

«Наши социальные работники находятся на постоянной связи со своими подопечными и помогают им справиться с последствиями снегопадов. Для одиноко проживающих в частном секторе такая помощь просто необходима», – рассказали в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Отметим, что расчистка прилегающих территорий от снега также произведена во всех социозащитных учреждениях Саратовской области, включая 14 учреждений Саратова. Работы по уборке снега и наледи продолжаются.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты области.