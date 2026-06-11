Роскошь на Волге: под Саратовом за 65 миллионов рублей продают современную усадьбу

В живописном месте на первой линии Волги, в посёлке Терновка Энгельсского района Саратовской области, выставлена на продажу современная усадьба класса люкс.

Объект предлагается за 65 миллионов рублей. В стоимость входит земельный участок площадью один гектар и комплекс построек общей площадью около 495 квадратных метров. Он включает двухэтажный жилой дом (160 м²) и банно-жилой корпус (335 м²) с бассейном и спальнями. Также на территории расположены мангальная зона (80 м²), гараж и помещение для техники.

По словам продавца, все строения возведены в 2025 году из качественных материалов. Территория является закрытой, благоустроенной, с продуманной инфраструктурой и круглогодичным подъездом. Стоимость квадратного метра превышает 406 тысяч рублей, что соответствует премиальному сегменту загородной недвижимости.

Ольга Сергеева