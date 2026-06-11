Саратовцев предупредили о маскирующихся под сотрудников СФР телефонных мошенниках

В Саратовской области пенсионеров атакуют лжесотрудники Соцфонда.

Региональное отделение Социального фонда России бьёт тревогу: в области активизировались мошенники, спекулирующие на теме перерасчёта пенсий. Злоумышленники звонят пожилым людям под видом чиновников и предлагают «увеличить» выплаты.

Ключевой признак обмана — запрос конфиденциальных данных. Аферисты пытаются выведать паспортные данные, номера карт или коды из СМС для доступа к сбережениям граждан.

В ведомстве подчёркивают: сотрудники СФР никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

Достоверную информацию о выплатах можно получить только через официальные источники: портал Госуслуг или сайт самого фонда. По всем вопросам рекомендуется обращаться напрямую в клиентские службы или звонить в единый контакт-центр (8-800-10-000-01).

Ольга Сергеева