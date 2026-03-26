Роспотребнадзор предупредил саратовцев о поддельном сливочном масле из Вологды

В Энгельсском районе обнаружили сливочное масло «предприятия-призрака».

В торговых точках Саратовской области нашли сливочное масло «Вологодское качество», которое производит фирма-фантом. Об этом сообщили в администрации Энгельсского района со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Производителем указано вологодское ООО «Фермерские маслоделы». Однако сайта компании не существует, а по адресу регистрации находится многоквартирный дом. Декларация на масло оформлена с нарушениями — она отсутствует в базе Росаккредитации. При этом в документах фигурирует адрес в Великом Устюге, которого на самом деле нет.

На упаковке отсутствовала обязательная маркировка. Роспотребнадзор просит сообщать о местах продажи этого масла по телефонам: 8 (8453) 95-15-11, 95-43-31.

Ольга Сергеева