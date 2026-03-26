В Саратовской области в марте проснулись степные сурки

После зимней спячки выходят из своих нор первые байбаки.

В регионе проснулись степные сурки. О выходе грызунов из зимней спячки сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Отдельные особи попали в поле зрения наблюдателей еще около полутора недель назад. Несмотря на то, что местами еще сохраняется снежный покров, зверьков удалось зафиксировать на территории Лысогорского района, а также в Гагаринском районе Саратова.

В ведомстве напомнили, что сезон охоты на сурка традиционно стартует 1 июля.

Ольга Сергеева