Специалист из Вольска Светлана Юденичева стала лучшим работником МФЦ в России

Сотрудница вольского МФЦ Светлана Юденичева стала победителем всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России».

Девушка получила звание лучшего универсального специалиста страны. В профессиональном состязании участвовали 64 представителя из разных регионов.

Как отметил министр экономического развития области Андрей Разборов, это уже четвертая победа саратовских специалистов за последние годы, что свидетельствует о высоком уровне подготовки сотрудников региональных МФЦ.

Сама победительница подчеркнула, что награда является подтверждением значимости её повседневной работы. Ранее Светлана уже побеждала в региональном этапе конкурса и неоднократно получала благодарности от клиентов центра.

Светлана Сергеева