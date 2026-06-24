Росреестр разъяснил саратовским садоводам условия подключения участков к газу

В Саратовской области в программу социальной догазификации включено 160 садоводческих товариществ (СНТ).

Здесь расположено более 10 тысяч объектов недвижимости.

Для того чтобы садоводы могли подключиться к газу, им необходимо выполнить несколько условий:

Оформить в собственность жилой дом и земельный участок.

Внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) точные границы участка.

Зафиксировать участие СНТ в программе протоколом общего собрания.

Заместитель руководителя Росреестра Юлия Владович отметила, что наличие точных границ земельного участка является важнейшим условием для участия в программе. Это связано с тем, что без установленных границ газовщики не имеют права проводить работы по подключению.

Частым препятствием на пути к догазификации становится неоформленное общее имущество товарищества. Для решения этой проблемы Росреестр разработал законопроект, который позволит оформлять права на общее имущество СНТ в упрощенном порядке. Согласно этому проекту, право собственности садоводов на общее имущество будет возникать автоматически с момента его постановки на кадастровый учет, аналогично тому, как это происходит в многоквартирных домах.

Комплексные кадастровые работы, которые проводятся в регионе уже в пятый раз, помогают решить задачу с границами участков и способствуют успешной реализации программы догазификации. Ожидается, что в будущем перечень СНТ-участников программы может быть расширен до 200.

Ольга Сергеева