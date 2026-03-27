Российские кондитеры выпустили кулич-капучино

Пасхальные традиции в этом году получили неожиданное продолжение.

На прилавках российских магазинов появился кулич, который сложно назвать классическим: кондитеры представили версию кондитерского изделия со вкусом капучино.

Новинка, стоимость которой составляет 600 рублей, уже привлекла внимание как любителей экспериментов, так и консервативных покупателей, привыкших к традиционной выпечке. Внешне десерт выглядит более чем празднично — сверху он украшен миниатюрными крендельками. Однако главное, по заявлению производителей, скрыто внутри: кулич содержит обильное количество начинки, что отличает его от классических рецептов.

В соцсетях и профильных каналах реакция на новинку разделилась. Одни восприняли ее как креативный взгляд на традиционное угощение, другие — как очередной шаг в сторону от канонов. «С каждой Пасхой кондитеры все дальше от бога», — иронизирует Telegram-канал «Тренды», публикуя фото необычного десерта.

Тем временем производители делают ставку на молодую аудиторию и тех, кто готов пересматривать привычные вкусовые сочетания. Насколько успешным окажется эксперимент, станет понятно уже по итогам праздничных продаж.

Ольга Сергеева