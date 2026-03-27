В Саратове построят новый учебный корпус на 400 мест за 207,8 млн рублей

В Ленинском районе Саратова нашли подрядчика для нового корпуса школы.

Пристройка должна разгрузить существующую школу и создать дополнительные места для учеников. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок, а начальная цена контракта определена в 207,8 миллиона рублей.

Объект появится в 1-м проезде Панфилова. Согласно проектной документации, трехэтажное здание рассчитано на 400 мест. Внутреннее пространство спроектировано с учетом современных образовательных стандартов: каждый кабинет сможет вмещать до 22 учеников, что позволяет соблюдать нормы комфортного обучения.

Подрядчику предстоит не только возвести корпус, но и обеспечить его полной инженерной инфраструктурой. В здании будут смонтированы системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Особое внимание уделено безопасности: документация предусматривает установку видеонаблюдения, а также пожарной и тревожной сигнализации.

Территория вокруг нового корпуса также преобразится. Проектом благоустройства заложено озеленение внутреннего двора. Здесь появятся березы, липы, ивы, а также кустарники — сирень, спирея, ирга и дерен белый. Газоны дополнят ландшафт, создавая полноценную среду для отдыха и занятий на свежем воздухе.

Важный нюанс: основное здание школы на время стройки продолжит работать в привычном режиме. Учебный процесс не приостановят. По условиям контракта, подрядчик обязан завершить все работы до 20 августа 2026 года, чтобы к началу нового учебного года корпус был полностью готов к приему учеников.

Ольга Сергеева