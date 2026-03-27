В Саратовской области предложили дополнить стандарты для опорных пунктов

Сегодня, 27 марта, Совет Саратовской областной Думы провел выездное совещание в селе Широкий Карамыш Лысогорского района, посвященное развитию опорных населенных пунктов региона.

В областной перечень опорных пунктов включены 154 территории. В них проживает почти 2 млн человек — это свыше 82% населения Саратовской области. В рамках выездной работы депутаты намерены лично изучить ситуацию на местах.

Председатель облдумы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что для эффективного планирования необходим анализ реального положения дел. По его словам, несмотря на бюджетные ограничения, регион не намерен отказываться от программ развития.

«Ресурсы на строительство и модернизацию школ, детских садов, сельских домов культуры и ФАПов направляются и будут направляться. Опорный населенный пункт может стать стимулом для всех соседних поселений, дать жителям доступ к современным услугам», — отметил спикер, добавив, что в таких пунктах целесообразно организовать и начальное профессиональное образование.

Замминистра по делам территориальных образований Саит Девличаров сообщил о разработке стандартов и «паспортов» опорных пунктов. Члены Совета Думы, посетившие сегодня значимые социальные и промышленные объекты района, поделились мнением относительно представленной концепции.

Александр Анидалов (фракция «КПРФ») предложил дополнить требования индикаторами экономического развития и конкретными целевыми показателями. Тему цифровизации и инфраструктуры связи поднял Роман Чуйченко («Единая Россия»). Он рекомендовал открывать пункты выдачи заказов с полным функционалом на базе почтовых отделений и обеспечить проведение оптоволоконной связи в каждое хозяйство.

О необходимости наладить регулярное транспортное сообщение между опорными пунктами и районными центрами заявил Дмитрий Полулях (фракция «Единая Россия»).

Особое внимание уделили кадрам. По мнению Юлии Литневской (фракция «Единая Россия»), решению проблемы поможет создание профильных классов в школах и обеспечение молодых специалистов жильем. «Если хотим, чтобы молодые специалисты приезжали и оставались, квартирный вопрос — это основное», — подчеркнула она.

Подводя итоги, Алексей Антонов отметил, что все озвученные инициативы будут учтены.

«Предложения поступили. Ситуация в районах может быть разная, но мы выступаем за то, чтобы стандарты доработать. Наша задача — максимально эффективно использовать региональные программы для развития опорных пунктов», — заключил глава областного парламента.