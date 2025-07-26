«Сокол» и «Чайка» сыграли «по нулям» в первой лиге

В матче второго тура первой лиги саратовский «Сокол» и пензенская «Чайка» не смогли выявить сильнейшего — встреча завершилась нулевой ничьей.

Игра состоялась 27 июля на домашней арене «Сокола» — стадионе «Локомотив» при 5 217 зрителях.

После этого результата «Чайка» (4 очка) поднялась на 2-ю строчку турнирной таблицы, а «Сокол» (2 очка) второй раз подряд сыграл вничью и занимает 8-е место.

Обе команды показали равную игру, но не реализовали немногочисленные голевые моменты.

Следующий матч «Сокола» пройдет 3 августа против «Родины».