В Энгельсском районе спасли заблудившегося на острове грибника

В субботу, 13 сентября, трое саратовцев пенсионного возраста отправились за грибами на остров, расположенный неподалёку от села Подстепное в Энгельсском районе.

Во время прогулки по лесу 68-летний мужчина отстал от своих спутниц и заблудился. Женщины обратились за помощью по единому номеру 112.

Спасатели, прибывшие на вызов, оперативно организовали поисковую операцию. Пропавшего грибника обнаружили в кратчайшие сроки. Всех троих участников похода благополучно доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась, самочувствие группы пенсионеров удовлетворительное.

Инцидент завершился благополучно, все грибники в целости и сохранности возвращены домой. О собранном ими урожае грибов ничего не сообщается.

Наталья Мерайеф