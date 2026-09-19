«Саратов объединяет всех»: Роман Бусаргин поздравил всех жителей с Днем города

В эти дни Саратов отмечает свой главный праздник — День города. С поздравительной речью к жителям и гостям обратился губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что день рождения Саратова — это событие регионального масштаба:

«Это наш общий праздник, ведь Саратов объединяет всех жителей области. Наш родной город стремительно развивается, сохраняя при этом свою самобытность и культуру. И происходит это благодаря людям», — отметил Бусаргин.

Бусаргин выразил благодарность всем категориям граждан, чей созидательный труд формирует будущее столицы Поволжья: молодёжи, учителям, врачам, учёным, строителям, социальным работникам, промышленникам и каждому неравнодушному жителю.

Особое внимание губернатор уделил вкладу города в обороноспособность и экономику страны. Он напомнил, что Саратов остаётся одним из ключевых центров производства и студенчества России, известен театральными фестивалями и великими артистами, чьи биографии начинались на местных сценах.

Отдельно были отмечены земляки-герои, участвующие в специальной военной операции.

«Мы гордимся этим наследием, бережно его храним и приумножаем. Саратов — это и наши ребята-герои, которые в зоне специальной военной операции отважно отстаивают право России быть сильной и независимой. Нет более достойного дела, чем самоотверженно служить Отечеству», — заявил глава региона.

В заключение Роман Бусаргин пожелал городу дальнейшего процветания.

Ольга Сергеева