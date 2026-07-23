В Краснокутском районе сельскую мельницу 1911 года признали объектом культурного наследия

Памятник промышленной архитектуры начала XX века взят под охрану государства.

В Саратовской области паровую мельницу Литвинова, построенную в 1911 году, включили в перечень объектов культурного наследия муниципального значения. Соответствующее распоряжение подписал руководитель регионального комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Здание расположено в селе Дьяковка Краснокутского района на улице Мостовой, 16А. Несмотря на почтенный возраст, объект сохранился неплохо, хотя и требует ремонта. Особую ценность представляет сохранившееся внутри мукомольное оборудование — свидетельство индустриальной истории региона.

Теперь мельница находится под защитой закона: любые работы на объекте возможны только при согласовании с органами охраны наследия.

Ольга Сергеева