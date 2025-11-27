Росстат: в Саратовской области подешевел бензин в ноябре

В Саратовской области продолжилось удешевление бензина.

Согласно последним данным федеральной службы государственной статистики, на протяжении минувшей недели в Саратовской области сохранилась тенденция к снижению цен на автомобильное топливо.

Наиболее значительно подешевел бензин марки АИ-95, цена которого снизилась на 1,09 рубля, достигнув уровня 65,91 рубля за литр. Стоимость АИ-92 уменьшилась на 0,64 рубля и составила 62,28 рубля. При этом зафиксирован рост цен на дизельное топливо, которое прибавило 0,16 рубля (средняя цена — 72,19 рубля), а также на АИ-98, подорожавший на 0,18 рубля до 88,23 рубля за литр.

Общероссийская статистика показывает, что снижение цен на топливо затронуло 47 регионов, включая Саратовскую область, при этом наиболее существенное падение отмечено в Чеченской Республике. В противоположность этой тенденции, в 19 субъектах РФ, среди которых Москва и Санкт-Петербург, зарегистрирован рост стоимости автомобильного топлива.

Ольга Сергеева