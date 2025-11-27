В Саратове спасли бездомную собаку с бутылкой на голове

Житель Саратова спас бездомную собаку, которая более двух недель бегала по городу с пластиковой бутылкой на голове.

Как сообщает телеграм-канал «Саратов (Заводской район)», животное впервые заметили 8 ноября, но все попытки поймать его были безуспешными.

Спасителем пса стал Александр. Он объяснил, что собака застряла в бутылке с вырезанным горлышком и даже прогрызла в ней отверстие. Мужчине удалось поймать животное и освободить его от пластиковой ловушки.

«После этого собака убежала, но выглядела бодрой. Главное, что теперь она может нормально пить и есть», — отметили в публикации от 26 ноября.

Ольга Сергеева