Саратовец уничтожил вражескую переправу на неисправном вертолете и стал Героем России

Уроженец Саратова удостоен звания Героя России за героизм в зоне СВО.

Полковник Сергей Демьяненко, старший летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова и коренной саратовец, был представлен к высшей государственной награде. Информация о его подвиге стала известна благодаря телеграм-каналу «Время Саратовское Z». Офицер выполняет задачи в рамках специальной военной операции с 2022 года.

В одном из боевых вылетов, целью которого было уничтожение понтонной переправы противника, на вертолете Демьяненко отказал двигатель. Машина стала терять высоту, однако командир не вышел из атаки. Экипаж довел дело до конца и нанес точный удар по объекту.

Всего за время участия в боевых действиях полковник Демьяненко совершил более 90 успешных вылетов, в ходе которых была выведена из строя значительная количество вражеской техники и укреплений.

Указом президента России за проявленные стойкость и отвагу ему присвоено звание Героя Российской Федерации.