Столичный курьер забрал у пенсионерки из Вольска 2 млн рублей

74-летняя жительница Вольска стала жертвой мошенника, который по телефону убедил её продать квартиру для погашения несуществующего кредита.

Вырученные 2 млн рублей мошенник убедил женщину передать курьеру. После получения денег курьер, 18-летний москвич, был задержан. События имели место в июне 2024 года.

Суд признал москвича виновным в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Дело в отношении организатора схемы выделено в отдельное производство.

Ольга Сергеева