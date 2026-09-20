В Саратове стартовал конкурс «Интересное чтение»

Конкурс «Интересное чтение» приурочен к 190-летию главного мусульманского храма губернии, которое отмечается в 2026 году.

Он проводится в двух номинациях — для подростков и взрослых. В первой к участию приглашаются дети от 12 до 16 лет: им предстоит прочитать книги «Мама, школа и ислам» Александры Жинтец и Лады Суюновой, а также «Истории пророков» Мухаммада Саида Мубайяда. Об этом рассказали в ДУМСО.

Во взрослой номинации (от 16 лет и старше) участникам необходимо познакомиться с книгой жизнеописания пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) «Ар-рахик аль-махтум» автора Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури.

Любителям чтения необходимо зарегистрироваться до 30 сентября 2026 года у имамов мечети или у преподавателей воскресной школы «Мактаб». Также можно оставить заявку по номеру +7-937-979-0500 в WhatsApp или отправив обычную смс.

Для прочтения книг организаторы предоставили почти два месяца. 14 и 15 ноября 2026 года в Соборной мечети города состоится тестирование по их содержанию для выявления победителей и призёров.

Лучшие знатоки прочитанных изданий получат денежные призы и ценные подарки, а все участники — памятные подарки.

Ольга Сергеева