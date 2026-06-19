«Ростелеком» обеспечил интернетом Саратовский медуниверситет

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«Ростелеком» предоставил доступ к интернету Саратовскому государственному медицинскому университету имени В. И. Разумовского (СГМУ).

Студенты и преподаватели могут подключиться к защищенной сети Wi-Fi и воспользоваться необходимыми для обучения онлайн-сервисами.

В учебных корпусах и лечебных центрах вуза, в том числе в университетской клинической больнице имени С. Р. Миротворцева, клинике глазных болезней, клинике профпатологии и гематологии имени В. Я. Шустова и НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии, размещены 550 точек Wi-Fi.

Александр Померанцев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«Общая площадь зоны покрытия составляет более 100 тысяч квадратных метров — это одна из крупнейших сетей беспроводного доступа. Система работает бесшовно: при переходе из здания в здание пользователю не нужно заново регистрироваться в сети, устройство подключается автоматически. Студенты посещают занятия в разных учебных корпусах и остаются на связи в любой точке вуза».

Специалисты «Ростелекома» настроили систему идентификации пользователей. Для подключения к интернету студентам и педагогам необходимо авторизоваться любым способом — по СМС, номеру с кодом 8 800 или через портал «Госуслуги».

Екатерина Сударикова, начальник управления информатизации и цифровой трансформации СГМУ им. В. И. Разумовского:

«В саратовском медуниверситете проходят подготовку более 10 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов, в том числе иностранцы из более чем 60 стран ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря сети Wi-Fi учащиеся получают доступ к образовательному контенту и могут в любой момент находить нужные материалы по специальности».

Администраторы университетской сети в личном кабинете видят статус каждой точки Wi-Fi и могут самостоятельно управлять сервисом, получать статистику посещений и поисковых запросов, размещать на стартовой странице пользователя объявления или новости. «Ростелеком» оказывает круглосуточную техническую поддержку услуги.

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