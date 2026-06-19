Запрет продажи вейпов поддержали в саратовском Молпарламенте

Члены Молодежного парламента выступили за ограничение продажи вейпов в Саратовской области.

Свою поддержку рассматриваемому в Саратовской областной Думе законопроекту они выразили на состоявшемся 18 июня заседании президиума.

Председатель Молпарламента Елена Коноплева констатировала, что никотинсодержащая продукция широко распространилась среди подростков и молодых людей.

«Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что использование вейпов может вызывать зависимость, негативно влиять на развитие организма и создавать серьезные риски для здоровья», – подчеркнула она.

Ее заместитель, студент СГМУ им. В.И. Разумовского Ян Лучников заметил, что жидкости для вейпов могут оказывать негативное влияние на нервную систему. Результаты исследований подтверждают и токсическое воздействие химических веществ на дыхательную систему, что чревато развитием хронических бронхолегочных патологий.

Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Ангелина Ревина заявила о готовности Молпарламента проводить информационно-просветительские мероприятия в школах, колледжах и высших учебных заведениях, рассказывая об опасности никотинсодержащей продукции.

Напомним, законопроект о запрете розничной продажи вейпов внесла в Думу группа депутатов во главе со спикером регионального законодательного собрания Алексеем Антоновым (фракция «Единая Россия»). Саратовская область в числе первых регионов в стране выступила с этой инициативой. Документ находится в русле принятого Госдумой федерального закона, предоставившего субъектам страны право вводить такие ограничения.