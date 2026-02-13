«Ростелеком» провел игру «Безопасный интернет» для саратовских школьников

Erid 2W5zFGafdjF

«Ростелеком» и детский технопарк «Кванториум» организовали занятие по цифровой грамотности, приуроченное ко Всемирному дню безопасного интернета, который ежегодно отмечается в феврале.

Шестиклассники прослушали лекцию о способах защиты от онлайн-угроз и поучаствовали в тематической настольной игре.

Специалисты провайдера напомнили подросткам о распространенных уловках злоумышленников. Например, в социальных сетях или в онлайн-играх можно встретиться с попытками кражи денег или личной информации. Чтобы избежать неприятностей, необходимо защищать аккаунты надежными паролями, не разглашать свои данные и не переходить по подозрительным ссылкам на сторонние ресурсы.

Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«Школьники неплохо ориентируются в цифровой среде, однако из-за недостатка жизненного опыта они часто забывают об осторожности. Специалисты «Ростелекома» научили ребят распознавать возможные опасности и правильно на них реагировать».

Педагоги «Кванториума» провели для подростков игру «Безопасный интернет». При выполнении заданий школьникам понадобились знания темы цифровых технологий. Например, участники угадывали зашифрованные в картинках слова «пиксель» и «домен», вспоминали, что такое пин-код и двухфакторная аутентификация. По итогам интеллектуального соревнования лучшая команда получила подарки от «Ростелекома».

Елена Дрокова, заместитель начальника детского технопарка «Кванториум»:

«Игра прошла очень оживленно. Ребятам понравились задания: ребусы, головоломки и фотозагадки. После подсчета баллов мы разобрали вопросы, которые вызвали затруднение. Школьники узнали новые понятия цифровой грамотности и закрепили правила поведения в Сети».

Настольную игру «Безопасный интернет» для повышения киберграмотности детей разработала редакция журнала «Радуга» при содействии провайдера. В феврале «Ростелеком» и «Кванториум» планируют провести еще одно занятие по цифровой безопасности, рассчитанное на младших школьников.

