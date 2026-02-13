В Пугачеве губернатор посетил новый образовательный центр

Новый образовательный центр в Пугачеве начал работать в формате школы полного дня.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, учебная программа сочетается с различными кружками и спортивными секциями в одном учреждении.

— Обсудили этот вопрос с руководством учреждения и министерства образования области. По мнению педагогов, такой формат обучения крайне востребован, так как теперь все дети учатся только в одну смену, и у них появились дополнительные возможности для развития, — отметил глава региона в ходе визита в Пугачёвский район 13 февраля.

Напомним, образовательный центр «Школа открытий» в новом режиме заработал в сентябре прошлого года. Это было последнее учреждение в городе, где из-за нехватки помещений уроки были вынуждены проводить в две смены. За счет средств областного бюджета был проведен ремонт, в здании появился кинозал, закуплено современное оборудование, приведены в порядок столовая, актовый и спортивный залы, обустроены дополнительные кабинеты для старшеклассников.

Сейчас в школе работают 5 групп продленного дня. Большое внимание педагоги уделяют дополнительным занятиям. Для детей есть возможности для занятий в различных кружках и секциях, действуют 32 образовательные программы в центрах «Точка роста», в том числе по современным IT-направлениям. При этом продумываются и другие мероприятия для развития школьников.

Подготовила Ольга Сергеева

Фото: ТГ-канал Р.Бусаргина