Рыжики, клещи и толпы народа: каким запомнится грибной сезон для саратовцев

Грибной сезон в Саратовской области: куда ехать и что важно знать.

В Саратовской области продолжается активный грибной сезон — жители массово отправляются на «тихую охоту» и делятся находками в соцсетях. В самых популярных местах порой не протолкнуться.

Сейчас в лесах можно собрать грузди, подосиновики, рядовки и рыжики. Наибольший интерес у грибников вызывают Вольский, Воскресенский, Татищевский и Марксовский районы, а также Кумысная поляна — именно туда устремляется основной поток.

Отзывы в сообществе «Грибы Саратовской области» показывают масштаб явления: Мария сравнила Воскресенский район с оживленным проспектом, а Олег пожаловался, что в Еремеевке негде было поставить машину.

При этом удача ждет не всех: грибники отмечают обилие червивых экземпляров и беспокоятся из-за активности клещей. Несмотря на это, «тихая охота» остается одним из самых любимых сезонных развлечений жителей региона.

Ольга Сергеева