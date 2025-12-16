Съем квартиры в Саратове обходится в среднем в 25 тысяч рублей в месяц

Аренда квартиры в Саратове занимает меньшую долю в бюджете жителя, чем в столице.

Согласно расчётам, основанным на данных сервиса «Циан», при средней зарплате в 64 757 рублей ежемесячная плата за типичную съёмную квартиру в Саратове составляет около 25 тысяч рублей. Это 38% от среднего дохода.

Для сравнения, в Москве при среднем заработке в 170 544 рубля аналогичные расходы на аренду жилья достигают 85 тысяч рублей в месяц, что превышает половину (более 50%) месячного дохода. Таким образом, стоимость аренды в столице выше саратовской в 3,4 раза.

Как отмечается, несмотря на разницу в абсолютных цифрах заработка, ключевой статьёй расходов в обоих городах остаётся оплата жилья.

Ольга Сергеева