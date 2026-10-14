В Саратовской области зарегистрирован промышленный кластер по производству подшипников

В Саратовской области официально зарегистрирован промышленный кластер по производству подшипниковой продукции — он включён в федеральный реестр Минпромторга РФ.
Об этом сообщает региональное минэкономразвития.
В кластер вошли:
ООО «Сталь Инвест»;
ООО «Поволжский подшипниковый завод»;
ООО «Торгово-промышленная корпорация Спецподшипник»;
ООО «Независимая испытательно-измерительная лаборатория подшипниковой продукции»;
ИП Котов И.В.
Участники заключили соглашения о трёх импортозамещающих проектах общей стоимостью более 100 млн рублей. Срок реализации — до 2030 года.
«Спецподшипник» запустит производство наружного кольца, «Сталь Инвест» будет выпускать роликовый радиальный подшипник, «Поволжский подшипниковый завод» займётся шариковым радиальным подшипником.
Предприятия получат федеральную поддержку: льготные кредиты, субсидии и снижение страховых взносов.