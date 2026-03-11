Рухнувшая с крыши базы наледь отправила в больницу еще одного саратовца в марте

В Саратовской области рабочего госпитализировали после падения ледяной глыбы.

Инцидент произошел в поселке Зоринский на территории одной из производственных баз. С крыши здания обрушилась массивная глыба льда, которая травмировала мужчину.

Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Прокуратура региона организовала проверку по факту случившегося. В ходе надзорных мероприятий предстоит выяснить, кто отвечал за очистку кровли от снега и наледи, а также дать оценку соблюдению требований безопасности на объекте.

Ольга Сергеева