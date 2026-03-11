Три летних кафе на набережной власти Саратова признали незаконными

В центре Саратова снесут три популярных летних кафе.

Администрация Волжского района распорядилась демонтировать три сезонных заведения, расположенных у дома №7 по набережной Космонавтов. Под снос попали площадки кафе «Старый город», «Чаплин» и «Арагви».

Соответствующее распоряжение 10 марта подписала глава района Татьяна Ерохина. В документе уточняется, что строения признаны незаконно размещенными и самовольно установленными.

Владельцам объектов дано пять дней на добровольный демонтаж. Если требование не будет выполнено, городские службы проведут принудительный снос за счет бюджета. На эти цели отведен месяц.

Когда именно начнутся работы и планируют ли собственники оспаривать решение, пока не сообщается.

Ольга Сергеева