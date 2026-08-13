Саратовский продукт выходит на российский рынок

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У продукции, произведённой в Саратовской области, появилась новая география.

Компания «Волжский Дар» вывела на Ozon очищенное ядро подсолнечника собственного производства — теперь заказать саратовский продукт можно в разных регионах России.

Для Саратовской области подсолнечник — культура почти родная. Летом жёлтые поля до горизонта становятся привычной частью местного пейзажа. В «Волжском Даре» решили продолжить эту историю внутри региона: подсолнечник, выращенный на саратовской земле, здесь же проходит переработку и превращается в готовый продукт.

На собственном производстве обычная семечка превращается в готовое очищенное ядро. Привычный для саратовских полей подсолнечник становится продуктом, который теперь узнают под именем «Волжский Дар». Сделано в Саратове.

Очищенное ядро можно есть как самостоятельный перекус, добавлять в салаты, каши и выпечку. Оно содержит растительный белок, витамин Е, магний и ненасыщенные жиры. Для розничной продажи «Волжский Дар» выпускает продукт в большой упаковке с Zip-Lock, которую можно закрывать после каждого использования.

Теперь попробовать продукт местного производства могут не только жители Саратовской области. «Волжский Дар» представлен на Ozon с доставкой по России.

Попробовать «Волжский Дар» на Ozon.

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ООО «ВОЛЖСКИЙ ДАР»