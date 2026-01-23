Руководители школ Саратова обсудили стратегию развития до 2028 года

В школе № 97 прошла стажировка для руководителей образовательных организаций в рамках проекта «ЛидерПро».

Участники разбирали, как строить работу школы по федеральной программе «Школа Минпросвещения».

Директор школы Лидия Власова вместе с коллегами обсудила ключевые направления развития региональной образовательной сети на ближайшие три года. Участники разобрали конкретные кейсы: как встроить требования Минпросвещения в реальную работу школы и составить программу развития в контексте проекта «Школа Минпросвещения РФ» с учетом местных условий.

Формат стажировки — групповые дискуссии и разбор практических ситуаций — помог найти решения для типичных проблем стратегического планирования и отработать инструменты адаптации федеральных стандартов, — сообщили в мэрии.