Саратовский четвероклассник стал победителем российского конкурса о ценности труда

В Национальном центре «Россия» прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Россия — страна традиционных ценностей».

Мероприятие объединило тысячи детей, подростков и молодежь со всей России и из 7 зарубежных стран. Победителями и лауреатами стали более 60 талантливых детей, подростков — участников из 29 российских регионов, которые через поступок рассказывали о традиционных духовно-нравственных ценностях. Темами работ были милосердие, забота, созидание, личная ответственность и сила коллектива.

2-е место в номинации «Рассказ о традиционной российской ценности» занял Георгий Егоров, обучающийся 4 класса школы № 2 им. В. П. Тихонова. В своей работе Георгий выбрал ценность — созидательный труд.

Совместно с наставником – классным руководителем Еленой Мищенко он подготовил проект, где подробно рассказал о своем понимании ценности, общественно-значимых проектах и акциях, где каждый может внести свой вклад. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

«Только труд на благо общества позволяет нам двигаться в сторону развития и становиться лучше. Я тоже стараюсь приносить пользу: выступаю на мероприятиях, участвую в экологических акциях, помогаю собирать гуманитарную помощь для наших бойцов. Мой вклад пока не очень большой, но я считаю, что если но если каждый из нас будет делать что-то полезное, то мир станет лучше и добрее», — поделился четвероклассник, рассказывая о теме своего проекта.

Подготовила Ольга Сергеева