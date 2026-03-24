Саратовские ветеринары внедрили микрочипы бенгальскому коту Тайсону и овчарке Джетти

Саратовской области проходит «паспортизация» хвостатых.

Ветеринарная служба региона продолжает плановую кампанию по профилактике бешенства, которая на этот раз приобрела высокотехнологичный оттенок.

В Александрово-Гайском районе прививки против опасного вируса сделали не просто так, а с последующей цифровой идентификацией.

Обладателями электронных «удостоверений личности» стали бенгальский кот по кличке Тайсон и немецкая овчарка Джетти. После введения вакцины специалисты имплантировали каждому животному микрочип.

Как пояснили в региональном управлении ветеринарии, миниатюрная капсула из биосовместимого стекла не навредит здоровью питомца, но навсегда закрепит за ним 15-значный цифровой код. Это своего рода внутренний паспорт, где зашифрованы данные о стране, производителе чипа, а также информация о самом животном и его владельце.

«Важно понимать, что это не маячок для слежки, — подчеркнули специалисты. — Чип не передает сигналы и не является GPS-трекером. Его главная задача — обеспечить безопасность, достоверный учет и быструю идентификацию питомца, что особенно важно при угрозе распространения бешенства».

Ольга Сергеева