В Саратов из балаковской больницы доставили упавшего с кровати грудничка с травмой головы

В Балаково 5-месячный ребёнок упал с кровати и получил перелом черепа.

В минувшую субботу в больницу обратились родители пятимесячного малыша. Днём ранее младенец упал с кровати. Сначала поведение ребёнка не изменилось, но мать заметила небольшую припухлость на голове. Рентген в частном центре вызвал подозрение на повреждение костей черепа, и пациента экстренно направили в клиническую больницу.

Компьютерная томография подтвердила линейный перелом левой теменной кости. Врач-нейрохирург Валерий Никулин пояснил, что гематома ушла не внутрь, к мозгу, а под надкостницу — это спасло мозг от сдавления.

Медики провели консультацию с нейрохирургами Областной детской клинической больницы, после чего ребёнка экстренно доставили в Саратов.

Врачи предупреждают: даже при падении с небольшой высоты и нормальном самочувствии не теряйте бдительности. Обращайте внимание на припухлости на голове, изменение поведения (беспокойство, вялость), реакцию на прикосновения к месту ушиба. При малейшем подозрении немедленно обращайтесь к врачу.

Ольга Сергеева