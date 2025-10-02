В Саратовской области могут ограничить продажу спиртного в жилых домах

Депутаты саратовской областной думы выступили за усиление контроля над ресторанами и кафе, расположенными в жилых зданиях.

На заседании круглого стола 26 сентября парламентарии констатировали неэффективность ограничений на продажу алкоголя, введенных в 2024-2025 годах.

По их данным, предприниматели систематически нарушают законодательство: осуществляют продажу пива в «трезвые» дни, торгуют алкоголем после 22:00 и реализуют спиртное несовершеннолетним.

В качестве мер противодействия предлагается увеличить минимальную площадь зала обслуживания посетителей с 50 до 100 квадратных метров, сократить время продажи алкогольных напитков в таких заведениях либо полностью запретить торговлю спиртным в точках общепита, расположенных в жилых домах.

Ольга Сергеева